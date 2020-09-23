Москва, , 10:21 — REGNUM Российские строительные компании пытаются восполнить потерянную из-за кризиса прибыль, повышая стоимость квадратного метра. Об этом корреспонденту ИА REGNUM23 сентября заявила завкафедрой менеджмента недвижимости факультета рыночных технологий Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Елена Иванкина.

«В январе-марте многие эксперты прогнозировали, что цены на новостройки понизятся, — отметила она. — Но вот парадокс — рынок фиксирует повышение цен при том, что сократились и спрос, и объемы вводимого жилья из-за остановки строек. Также резко сократился объем продаж для строительных компаний и девелоперов, которые потеряли на этом значительные средства. Если в развитых рыночных странах вслед за этим следует понижение цен, то у нас случилось наоборот. Повышение цен произошло практически на всём столичном и подмосковном рынке. Не имея возможности получать деньги за счет роста продаж квартир, строительные компании решили восполнить потерянную прибыль, повысив цену за квадратный метр. В результате цены выросли и еще вырастут до конца года».

Как отметила Иванкина, льготная ипотека сейчас стимулирует хороший спрос, и, вероятнее всего, этот тренд продолжится и в 2021 году.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на российском рынке первичного жилья может возникнуть дефицит.

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