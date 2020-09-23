Москва, , 10:15 — REGNUM Кризис, возникший из-за пандемии коронавируса, нанёс сильнейший удар по российской экономике. Об этом в ходе «правительственного часа» в Совфеде РФ заявил первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов.

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"Во втором квартале кризис нанёс сильнейший удар по экономике страны. Объём ВВП упал на 8%, уровень безработицы вырос до 6% — более чем на миллион человек. Такого спада экономика не испытывала с 2009 года. Задача была в том, чтобы поддержать людей, занятость, и не дать расползтись кризису», — сказал Белоусов.

По его словам, с июня 2020 года экономика начала восстанавливаться: «Сегодня можно с достаточной уверенностью сказать, что по итогам года снижение ВВП составит порядка 4%».