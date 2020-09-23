Москва, , 10:15 — REGNUM Рестайлинговый внедорожный кроссовер Subaru XV появится на российском рынке весной 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

При этом информации о том, чем рестайлинговый XV будет отличаться от нынешнего поколения модели пока нет.

Актуальное поколение кроссовера оснащена двухлитровым четырёхцилиндровым оппозитным двигателем производительностью 150 «лошадей». Также в линейке модели есть 114-сильный 1,6-литровый мотор. Возможно, что у обновленного авто гамма двигателей будет расширена.

Также в пресс-службе сообщили о том, что летом 2021 года в РФ появится внедорожный универсал Subaru Outback нового поколения. Это авто дебютировало в апреле 2019 года в США. Модель создана на модульной «тележке» Subaru Global Platform (SGP), которая увеличивает жёсткость кузова на 70%.

Ранее японский автопроизводитель Subaru представил универсал Levorg второго поколения с турбомотором. Автомобиль создан на основе модели Subaru Impreza.

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