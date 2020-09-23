Москва, 23 сентября 2020, 10:07 — REGNUM Основная особенность экономического кризиса 2020 года — одновременное снижение в РФ и спроса, и предложения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября заявила ведущий научный сотрудник лаборатории макроэкономических исследований Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Ольга Изряднова.
Как подчеркнула Изряднова, восстановление экономики на уровне 2019 года, по оптимистическим оценкам, возможно к концу 2021 года.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Алексей Зубец заявил, что в первой половине 2021 года экономика России может вернуться на уровень 2019 года.