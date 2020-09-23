Москва, , 10:07 — REGNUM Основная особенность экономического кризиса 2020 года — одновременное снижение в РФ и спроса, и предложения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября заявила ведущий научный сотрудник лаборатории макроэкономических исследований Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Ольга Изряднова.

«При этом в секторе услуг темпы спада были глубже, чем в производстве товаров. Также мы наблюдали резкое падение добывающего производства относительно обрабатывающего и сжатие экспортных позиций в связи с изменением конъюнктуры мирового рынка, — сказала она. — Падение объемов традиционных производств было отчасти компенсировано ростом выпуска лекарственных средств, товаров медицинского назначения в сопряженных производствах (машиностроение, химическая, текстильная, швейная и целлюлозно-бумажная промышленность)».

Как подчеркнула Изряднова, восстановление экономики на уровне 2019 года, по оптимистическим оценкам, возможно к концу 2021 года.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Алексей Зубец заявил, что в первой половине 2021 года экономика России может вернуться на уровень 2019 года.