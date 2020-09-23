Уфа, , 10:05 — REGNUM Более трех тысяч новых мест в детских садах появится в текущем году в Башкирии. Об этом 23 сентября сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

По его словам, в текущем году в Башкирии строится много социальных объектов. Всего в 2020 году планируется ввести в эксплуатацию 24 социальных объекта. Так, в Сипайлово было закончено строительство детского сада на 215 мест. В ближайшее время будет закончено строительство детских садов в Демском районе Уфы на 180 мест, в Алексеевке Уфимского района — 220 мест, в Иглино и Туймазах — по 260 мест.

Несмотря на этого, в республике есть районы, в которых очень остро стоит проблема с местами в детские сад. Например, в Кузнецовском Затоне проживают много молодых семей с детьми. В текущем году там была начата большая стройка.

Радий Хабиров отметил, что в 2020 году планируется ввести 3090 мест в детсадах. И это поможет решить проблему с очередями в детские дошкольные учреждения.

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