Москва, , 09:54 — REGNUM На российском рынке первичного жилья может возникнуть дефицит. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов.

«Рынок еще не полностью адаптировался к новым процентным ставкам и последствиям реформы долевого строительства, что может действительно сформировать повышенный спрос на первичные объекты жилого строительства, приведя к росту цены на 15% по итогам года, — сказал Ордов. — Хотя такой ажиотаж может охладить вторая волна коронавируса. Однако есть вероятность, что в 2021 году цены на жилье будут расти темпами, превышающими инфляцию. Снижение объемов строительства приведет к снижению объемов ввода жилья, а это может сформировать локальные дефициты на первичном рынке жилья, простимулировав рост цен».

Как пояснил Ордов, единственное, что может изменить этот тренд, это опережающее падение доходов населения.

«Это падение ЦБ РФ уже не сможет нивелировать снижением ставки, так как предел для ее снижения почти достигнут», — сказал Ордов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов объяснил, что напугало российских девелоперов в первой половине 2020 года.

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