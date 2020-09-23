Москва, 23 сентября 2020, 09:52 — REGNUM За I полугодие 2020 года падение объемов ввода жилья составило 11,4%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал информацию о том, что рост стоимости жилья в новостройках по итогам 2020 года может составить от 12 до 15%.
Как пояснил Ордов, в этих непростых условиях существенным фактором, поддержавшим рынок жилья, стала мягкая денежно-кредитная политика ЦБ РФ.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, экономический спад и потеря населением РФ доходов ограничивают спрос на новое жилье.
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