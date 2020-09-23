Москва, , 09:52 — REGNUM За I полугодие 2020 года падение объемов ввода жилья составило 11,4%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал информацию о том, что рост стоимости жилья в новостройках по итогам 2020 года может составить от 12 до 15%.

«Первый квартал 2020 года отражал нарастание нервозности девелоперов, связанной с падением объемов строительства жилья, — объяснил Ордов. — За I полугодие 2020 года падение объемов ввода жилья составило 11,4%. При этом в крупных городах девелоперы были вынуждены давать скидки до 10−15% на первичное жилье. Наибольший страх вызывала реформа Федерального закона №214 о долевом участии. Это беспокоило девелоперов, банки и дольщиков. Вслед за борьбой с недобросовестными застройщиками и активным включением банков в схему финансирования строек за счет договоров долевого участия могло последовать массовое разорение строительных компаний и рост цен на жилье».

Как пояснил Ордов, в этих непростых условиях существенным фактором, поддержавшим рынок жилья, стала мягкая денежно-кредитная политика ЦБ РФ.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, экономический спад и потеря населением РФ доходов ограничивают спрос на новое жилье.

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