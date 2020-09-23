Тюмень, , 09:44 — REGNUM На Тюменском нефтегазовом форуме в рамках конкурса «Нейронефть» был дан прогноз курса цен на нефть марки Brent к доллару США. Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.

Команды провели анализ и спрогнозировали стоимость нефти на 22 сентября 2021 года от 44 до 58 $ за баррель. Ни одна из групп, участвовавших в конкурсе, не предположила резких падений или взлётов цены. Проверить точность этих прогнозов можно будет только через год, отмечают организаторы форума.

В «Нейронефти» победила тюменская команда «Blockchain Industrial Alliance», которая получит 200 тыс. рублей за разработку.

«У ребят из Тюмени визуально всё выглядело на порядок лучше, чем у других. Видно, что работает команда профессионалов, которая делает законченные программные продукты», — пояснил выбор жюри ведущий нейросетевой инженер компании «ОКАС» Александр Ступников.

Обладателя оставшихся 650 тыс. рублей призового фонда определит курс цен на нефть в 2021 году.

Напомним, Тюменский нефтегазовый форум стартовал 22 сентября и продлится до 24 сентября 2020 года. В этом году он проходит в гибридном, онлайн и оффлайн формате с соблюдением требований Роспотребнадзора по профилактике распространения коронавирусной инфекции.

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