Москва, , 09:44 — REGNUM В августе 2020 года в Москве зафиксировали 9045 договоров участия в долевом строительстве (ДДУ), сообщает 23 сентября пресс-служба управления Росреестра по Москве.

Новая квартира Иван Шилов © ИА REGNUM

Показатель сразу на треть, или на 34%, выше результата июля 2020 года, когда заключили 6758 договоров. К августу 2019 года, когда зарегистрировали 6665 сделок, рост составил 36%.

7062 сделки зарегистрировали в жилом фонде, 1983 — в нежилом.

«В августе управлением зарегистрировано рекордное в 2020 году число договоров участия в долевом строительстве жилья, которое на 3% превысило предыдущий максимум, установленный в марте», — рассказал глава столичного управления Игорь Майданов.