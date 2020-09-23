Ташкент, , 09:41 — REGNUM Внешний дол Узбекистана по состоянию на 1 июля 2020 года составил $27,6 млрд, что на 12,7% больше, чем в начале года, сообщили в Центральном банке республики.

Рост внешнего долга связан с привлечением внешних займов, которые направлены на смягчение кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Внешний государственный долг составляет $17,5 млрд, частный — $10,1 млрд.

За отчетный период на обслуживание внешнего долга потрачено $914 млн, в том числе $195 — по процентам.

Ранее министр финансов Узбекистана Тимур Ишметов заявил, что внешний долг республики по состоянию на 1 июля 2020 года составлял $19,6 млрд. Размер государственного долга, по данным министра, составлял $17,3 млрд. Расхождение значений Центробанка и министерства финансов может быть связано с особенностями учета частного долга.

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