Пермь, , 09:37 — REGNUM В Пермском крае за восемь месяцев 2020 года в эксплуатацию сдано 8 094 квартиры общей площадью 601,7 тыс. квадратных метров, что составило 112,8% к показателю 2020 года, сообщает Пермьстат.

Вместе с тем, отмечен спад на рынке индивидуального строительства. Индивидуальные застройщики ввели в строй 336 тыс. квадратных метров общей площади жилых помещений, что на 10,9% меньше, чем в 2019 году.

Кроме того, 3 595 квадратных метров жилья построено на территории дачных обществ.