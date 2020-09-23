Чебоксары, , 09:34 — REGNUM В Чувашии в рамках дела о банкротстве АО «Порт Козьмодемьянск», которое базируется в Марий Эл, но юридически числится в Чебоксарах, налоговики взыскивают более 5 млн рублей. УФНС требует включить данную задолженность в первую очередь реестр требований, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

На 6 октября в Чебоксарах назначено собрание кредиторов должника, где будут рассмотрены три вопроса. Помимо отчёта конкурсного управляющего общества «Порт Козьмодемьянск», участники должны будут определиться с местом проведения собраний и обсудить предложения о порядке продажи имущества должника.

Кроме того, пока идёт конкурсное производство, поступило заявление управления Федеральной налоговой службы по Чувашии о включении в первую очередь реестра требований задолженности по капитализированным платежам. Заявленный размер долга — 5 004 144 рублей (основной долг). Данное заявление находится на рассмотрении в Арбитражном суде Чувашии.

Отметим, АО «Порт Козьмодемьянск» признано банкротом 29 января 2020 года. На тот момент, согласно отчету временного управляющего (по состоянию на 31 октября 2019 года), требования кредиторов первой очереди отсутствовали, во вторую очередь были включены требования уполномоченного органа на сумму 9 867 992 рубля 60 копеек, в третью очередь включены требования семи кредиторов на общую сумму 42 753 796 рублей 70 копеек.

По данным регистрирующих органов, за должником зарегистрированы земельный участок площадью 861 кв. метров, четыре здания, десять транспортных средств, два маломерных судна, 23 судна.

По данным ЕГРЮЛ, АО «Порт Козьмодемьянск» зарегистрировано в 1997 году Государственной регистрационной палатой при министерстве юстиции Марий Эл, с 2016 года оно «прописано» в Чебоксарах. Уставный капитал составляет 4 661 400 рублей.

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