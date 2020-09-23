Пермь, , 09:29 — REGNUM В Пермском крае за девять месяцев 2020 года оборот общественного питания сложился в сумме 11 млрд 244,6 млн рублей, что в сопоставимых ценах на 31,9% ниже уровня 2019 года, сообщает Пермьстат.

Напомним, что из-за коронавиурсного режима с апреля долгое время не работали рестораны, кафе, бары.

Также отмечено падение и оборот розничной торговли — на 6,1% по старвению с январем — августом 2019 года. За восемь месяцев 2020 года он оборот розничных продаж сложился в сумме 35 млрд 6545,4 млн рублей.

Товарные запасы розничных предприятия на 1 сентября 2020 года рассчитаны на 42 дня и оцениваются в 31 млрд 984,3 млн рублей.