Сеул, , 09:20 — REGNUM В августе 2020 года по Южной Корее мигрировали 615 000 человек, что на 8,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, это самый высокий августовский показатель с 2017 года.

Эксперты отмечают, что рост миграции связан с увеличением спроса на покупку/продажу, а также аренды жилой недвижимости.

Известно, что самый большой отток населения наблюдался в Сеуле (8044 человека), в Инчхоне (2381 человек), провинции Кёнсан-Пукто (2365 человек). А приток населения — в провинции Кёнгидо (17 145 человек), провинции Канвондо (923 человека), Сэджоне (810 человек).

Количество мигрантов на 100 человек в стране оказалось 14,1%, что на 1,2% выше по сравнению с августом прошлого года.