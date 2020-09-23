Ханчжоу, Китай, , 09:05 — REGNUM Новый грузовой авиарейс официально был запущен между столицей провинции Чжэцзян на востоке Китая городом Ханчжоу и японской столицей Токио, сообщает 23 сентября агентство Синьхуа.

Первый рейс, загруженный экспортными товарами, вылетел из Международного аэропорта «Сяошань» в Ханчжоу во второй половине дня 22 сентября и прибыл в Токио спустя чуть более чем три часа.

Рейс осуществлялся оператором грузовых авиационных перевозок компанией YTO Express Group, которая занимает одно из лидирующих мест в своей области на территории Китая. Компания будет обслуживать пять грузовых рейсов между двумя городами еженедельно.