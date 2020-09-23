Москва, , 08:54 — REGNUM В августе 2020 года в России было продано 2128 новых мотоциклов, что на 44% больше, чем в августе прошлого года. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Самой популярной маркой мотоцикла в прошлом месяце у российских мотолюбителей стала мототехника компании Motoland. Байки этого бренда в августе приобрели 309 человек — в два раза больше, чем годом ранее.

На втором месте разместились мотоциклы Racer с показателем 280 проданных байков. Здесь рост продаж составил 54%. На третьем месте марочного рейтинга разместились мотоциклы индийского бренда Bajaj. Их дилерам удалось реализовать в количестве 238 экземпляров (+25%).

На четвёртом месте в списке самых продаваемых в России байков находятся мотоциклы немецкой компании BMW (224 ед.; +14%).

Ранее итальянская компания Aprilia провела премьеру лимитированного байка Tuono V4 X, выполненного в стиле нейкед. Мотоцикл окрашен в уникальный цвет под названием Bol d’Or.

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