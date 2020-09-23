Москва, , 08:15 — REGNUM Торги по нефти 22 сентября закрылись в небольшом минусе. Цена на нефть марки Brent снизилась на 0,07%, до $41,67. В ближайшие дни по нефти сохранится боковое движение, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Цены повышалась до $42,17 после резкого снижения 20 сентября, когда рост числа случаев коронавируса и потенциал введениях новых блокировок в европейских странах вызвал падение фондовых индексов.

Трейдеры считают, что возобновление карантинных ограничений окажет лишь ограниченное влияние на спрос на топливо.

Рост цен на нефть был небольшим, поскольку возобновление экспорта нефти из Ливии, усилило давление на нефтяной рынок. На сегодня ожидается консолидация цены в диапазоне $40,90 — $42,20.

Американский институт нефти (API) сообщил о росте запасов нефти в США на 0,69 млн баррелей за прошлую неделю. Запасов бензина увеличились на 7,7 млн баррелей, тогда как запасы дистиллятов снизились на 2,1 млн баррелей.

Ожидается, что минэнерго США сообщит сегодня о снижении запасов сырой нефти на 4 млн баррелей. Сегодня, 23 сентября, цена нефти Brent подешевела на 0,74%, до $41,35 за баррель.

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