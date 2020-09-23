Пекин, , 08:12 — REGNUM По итогам августа 2020 года на китайском авторынке было продано 1 755 000 пассажирских машин — на 6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщает Китайская ассоциация автопроизводителей (СААМ).

Отмечается, что в Китае уже четвертый месяц подряд наблюдается положительная динамика продаж. С начала 2020 года по август включительно на китайском авторынке было реализовано 1 288 000 автомобилей, что на 15,4% меньше, чем год назад.

По прогнозу CAAM, в 2020 году продажи в Китае сократятся на 10% по сравнению с 2019 годом. При этом в ассоциация не предполагают, что власти КНР в текущем году будут принимать активные меры для стимулирования спроса на автомобили, поскольку в последние время продажи на авторынке Китая восстанавливаются.

Напомним, в августе 2020 года в России было реализовано 5110 новых легковых автомобилей китайских брендов — на 71,8% больше по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года.

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