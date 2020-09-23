Калуга, , 07:59 — REGNUM Калужский арбитраж прекратил производство по иску межрайонной инспекции ФНС России №5 по Калужской области, которая требовала введения первого этапа процедуры банкротства — наблюдения в отношении ООО «Хлудневский щебёночный завод». К дате заседания сумма задолженности снизилась до уровня, при котором у юрлица нет признаков неплатёжеспособности, передаёт ИА REGNUM.

«Представитель заявителя поддержал заявленные требования, с учётом уточнения, указал, что размер задолженности составляет 200 539 рублей 07 копеек. Возражений против доводов должника об отсутствии признаков неплатёжеспособности, указанными в п. 2 ст. 33 Закона о банкротстве не заявил», — отметил судья.

Напомним, завод был создан в калужском посёлке в марте 2006 года. Предприятие занимается добычей и обработкой гипсового камня и известняка. Его единственным владельцем является московское ООО «Руспром» (владелец 50% — директор завода Ильдар Шарафутдинов). В калужском ООО работают порядка 70 человек.

Изначально долг по налогам у компании составлял 5494 654 рубля 75 копеек, в том числе из них налог — 5 109 702 рубля 60 копеек, пени — 384 952 рубля 15 копеек.