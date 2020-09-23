Оренбург, , 07:41 — REGNUM В Оренбургской области приступили к уборке подсолнечника. Аграриям предстоит собрать урожай на площади 848 тыс. га (в 2019 году площади составляли более 1 тыс. га), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минсельхозе региона.

Не засевалась культура в Домбаровском районе, Ясненском городском округе и городе Орск. Большие поля подсолнечника расположены в Бузулукском (55,7 тыс. га), Ташлинском (49 тыс. га), Новосергиевском (48,4 тыс .га), Курманаевском (46,2 тыс. га) и Первомайском (45,5 тыс. га) районах. На 22 сентября валовый сбор подсолнечника составил 61,3 тыс. тонн, средняя урожайность — 9,2 ц/га.

Стоит отметить, Оренбуржье активно продает за границу подсолнечное масло. На продукцию масложировой отрасли (подсолнечное масло, жмыхи) приходится около 40,6% от общего объема экспорта.

Добавим, регион завершает уборку зерновых и зернобобовых культур. Из 2 млн 767,9 тысячи гектаров урожай собран на 2 млн 580,6 тыс. га полей. Намолот составляет 3 млн 681,2 тыс. тонн зерна, а средняя урожайность — 14,3 центнера с одного гектара.