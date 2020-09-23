Ульяновск, , 07:34 — REGNUM В Ульяновской области планируют капитально отремонтировать здание, где располагается региональный парламент. На разработку проектно-сметной документации предусмотрено более 3 млн рублей. Соответствующее извещение о проведении электронного аукциона опубликовано на портале государственных и муниципальных закупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заказчиком выступает Законодательное Собрание Ульяновской области. Победитель аукциона должен будет разработать проектную документацию и локальную смету на ремонт административного здания: большого и малого залов заседаний, технических помещений, холлов второго и третьего этажей, коридоров третьего этажа, санузлов.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 3 118 078,38 рубля. Данные средства предусмотрены в региональном бюджете.

На выполнение работ даётся 20 дней с момента заключения контракта.

Отметим, что парламент располагается в пятиэтажном административном здании с цокольными и техническими этажами. В том числе площадь большого и малого залов составляет соответственно 349,97 кв. метров и 102,98 кв. метров, технические помещения занимают 89,37 кв. метров.