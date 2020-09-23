Рязань, , 07:31 — REGNUM В арбитраж Рязанской области поступил многомиллионный иск от регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов к АО «Щербинский лифтостроительный завод». Претензии на сумму почти 27 млн рублей пока судом не приняты к производству, передаёт ИА REGNUM.

Иск подан 16 сентября 2020 года. Сумма исковых требований — 26 977 988,13 рубля.

В июле 2020 года лифтостроительный завод подал два иска к одному и тому же ответчику. По ним истец пытался обжаловать односторонний отказ Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области от исполнения договора от 4 февраля 2020 года, а также требовал признать незаконным уведомление о расторжении договора от 29 июня 2020 года и обязать «восстановить права по договору, путём возобновления работ и допуском». По второму иску заявление акционерному общему вернули, а первое дело начнут рассматривать 30 сентября.

Напомним, завод работает в Москве с 1943 года. На сайте компании отмечается, что в 2020 году его доля «на рынке производства лифтового оборудования в России составила почти 25%».

Фонд создан в январе 2014 года правительством Рязанской области.