Тегеран, , 08:11 — REGNUM Около 1239 МВт электроэнергии прибавилось к общей мощности и номинальному потенциалу тепловых электростанций Ирана в течение первых шести месяцев текущего иранского календарного года (начавшегося 20 марта). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Представитель министерства энергетики страны Хамидреза Азими заявил, что с открытием новых энергоблоков на трех иранских электростанциях номинальная мощность тепловых электростанций страны увеличилась до 68 388 МВт. По словам чиновника, в настоящее время на 129 иранских электростанциях работает около 580 тепловых энергоблоков.

Отметив, что около 68 процентов тепловых электростанций страны принадлежат частному сектору, Азими подчеркнул, что с тех пор, как президент Ирана Хасан Рухани вступил в должность в 2013 году, мощности тепловых электростанций страны увеличились примерно на 13 135 МВт электроэнергии.