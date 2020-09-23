Новосибирск, , 05:57 — REGNUM На территории 11 районов Новосибирской области отменён режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Травников, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Согласно документу, режим ЧС отменён на территориях Барабинского, Венгеровского, Доволенского, Здвинского, Искитимского, Каргатского, Краснозерского, Татарского, Усть-Таркского, Чановского и Чистоозерного муниципальных районов.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле в 16 новосибирских районах из-за засухи был введён режим чрезвычайной ситуации.

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Отметим, что всего в Новосибирской области насчитывается 30 муниципальных районов.