Пекин, , 05:50 — REGNUM Власти Китая объявили об экстренной приостановке импорта морепродуктов одного из норвежских производителей из-за COVID-19, сообщает 23 сентября агентство Синьхуа.

По данным Главного управления таможни КНР, изделия из морепродуктов и морепродукты норвежского производителя «GADUS NJORD» будут временно запрещены к ввозу в Китай сроком на неделю.

В упаковке замороженных морепродуктов данного производителя был выявлен новый коронавирус. Вирус был выявлен в партии замороженной рыбы, говорится в заявлении таможенного управления Китая, опубликованном на сайте ведомства.