Новосибирск, , 05:48 — REGNUM Сельхозпроизводители Новосибирской области в текущем году вложили в обновление технического парка более шести миллиардов рублей. На эти средства закуплены 1562 единицы новой техники — годовой план выполнен на 165%. Об это ИА REGNUM сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.

«В 2020 году нашими сельхозпроизводителями приобретено довольно много дорогостоящей современной техники, как зарубежного, так и отечественного производства, в том числе высокопроизводительные, функциональные, оснащённые цифровыми системами трактора и комбайны, — отметил министр сельского хозяйства Евгений Лещенко. — Тракторов на данный момент закуплено уже 260, при годовом плане в 184 единицы, зерноуборочных комбайнов — 123 штуки, а кормоуборочных — 23, по комбайнам план года также превышен».

Для сравнения, в 2019 году на это же время новосибирские хозяйства закупили 1205 единиц техники — на 4,4 млрд рублей.

С начала 2020 года на компенсацию части затрат на приобретение технических средств и оборудования из областного бюджета новосибирским аграриям перечислено более 800 млн рублей.