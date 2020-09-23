Минск, , 04:42 — REGNUM Большой урон польской экономике, который нельзя компенсировать, нанесет потеря Польшей белорусского рынка, заявил доктор экономических наук Николай Межевич в интервью порталу «Экономика сегодня».

Речь идет о шаге белорусского президента Александра Лукашенко, который запретил ввозить на территорию Белоруссии польские товары. Межевич отметил, что глава республики задействовал экономические ограничения в ответ на грубое вмешательство со стороны Польши.

При этом о силе этого решения, по мнению эксперта, можно судить по реакции польских СМИ, которые обрушились с критикой на белорусское руководство.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября Александр Лукашенко распорядился закрыть государственную границу Белоруссии с Литвой и Польшей, а также усилить охрану на границе с Украиной.

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