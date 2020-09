Далянь, Китай, , 04:04 — REGNUM Компании Rio Tinto Mining Commercial (Shanghai) Co., Ltd. и Dalian Port Co. Ltd. подписали меморандум о понимании в сфере сотрудничества в хранении, перевалке и перегрузки железной руды, сообщает 22 сентября агентство Синьхуа.

Компании также будут сотрудничать в операциях свободной торговой зоны, а также заниматься строительством центра распределения железной руды в северо-восточной Азии, говорится в меморандуме.

Следом за подписанием меморандума в зоне таможенного контроля порта начались операции по усреднению железной руды. Впервые компания Rio Tinto принялась за операции усреднения в китайских портах.

Это сотрудничество позволит не только приблизить высококачественную продукцию к рынкам сбыта, но и эффективно снизить издержки на обоих концах цепочки поставок, сказал заместитель генерального директора порта Далянь Тай Цзинан.

Порт владеет специализированным рудным терминалом, который может обрабатывать рудные суда грузоподъемностью до 400 тыс. тонн. С момента начала своего бизнеса в 2016 году компания добыла более 46 млн тонн железной руды.