Москва, , 02:48 — REGNUM В арбитраж Москвы от Минобороны России поступил крупный финансовый иск к АО «Дубненский машиностроительный завод им. Н. П. Федорова», которое входит в группу «Радиолокация. Технология. Информация» (РТИ). С производителя самолётной и ракетной техники требуют взыскать более 1,3 млрд рублей, но иск судом пока не принят, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление поступило в арбитраж 21 сентября 2020 года. Сумма претензий — 1 388 875 367,54 рубля.

В апелляционной инстанции также на сегодня рассматриваются жалобы на решение суда по другому иску министерства. Вердиктом арбитража с предприятия в июле 2020 года была взыскана часть запрошенной суммы, но заседания проходили в закрытом режиме и детали неизвестны. Иск был подан на сумму более 3,409 млрд рублей. Речь шла о неустойке по госконтракту. Жалобы сторон на вердикт рассмотрят 17 ноября 2020 года.

По данным с сайта завода, он работает на рынке вооружения с 1939 года и выпустил свыше 30 видов авиа‑ и ракетной техники. Предприятие, помимо этого, разрабатывает авиационное управляемое вооружение, детали и узлы для авиатехники. Входит в состав группы РТИ с 2004 года.