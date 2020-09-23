Токио, , 08:06 — REGNUM Согласно исследованию Tokyo Shoko Research, с февраля 2020 в Японии обанкротились 500 компаний, сообщает информационное агентство Jiji Press.

Наибольшее количество дел о банкротстве было зафиксировано в сфере общественного питания — 70 случаев. Кроме того, 54 предприятия швейной промышленности прекратили свою деятельность из-за пандемии.

Предыдущая администрация во главе с бывшим премьер-министром Синдзо Абэ заявляла, что приоритетом политики считает «поддержание занятости». Правительство Японии представило пакет чрезвычайных мер, направленных на предотвращение банкротства компаний. Однако это не помогло спасти работодателей и сотрудников от экономического краха.