Нью-Дели, , 00:57 — REGNUM Американская корпорация Apple откроет в Индии онлайн-магазин, который впервые будет предоставлять покупателям весь ассортимент продукции и техподдержку, сообщает пресс-служба компании.

Жест © Айтен Юран

При этом покупатели смогут получить консультации напрямую от сотрудников корпорации как на английском языке, так и на хинди. При этом сама Apple работает в Индии уже на протяжении 20 лет и создала около 900 тыс. рабочих мест.

«Мы рады расширять свою деятельность в Индии и готовы сделать все, чтобы поддержать наших клиентов», — говорится в заявлении американской корпорации.

Отмечается, что Apple удерживает около 1,6% доли рынка смартфонов в Индии. Около 75% рынка мобильных устройств на индийской территории занимает продукция китайских корпораций.