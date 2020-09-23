Москва, , 09:49 — REGNUM Старт сервиса по переводу от компаний в адрес физических лиц через систему быстрых платежей, которая позволит начислять заработную плату по номеру телефона, вызвал неоднозначную реакцию среди пользователей интернета. Свои комментарии пользователи оставили 22 сентября в сервисе Яндекс.Новости.

Многие граждане позитивно отнеслись к новой возможности. По их мнению, такой способ получения зарплаты является удобным, но, тем не менее, сохраняется ряд опасностей.

«Да сейчас почти все можно делать по номеру телефона, это серьезно упрощает всю волокиту. Конечно, для начала нужно проработать все тонкости: например, что делать в случае смены номера телефона, как и насколько заранее предупредить об этом начальство, кто будет нести ответственность за все казусы итд, однако все равно возможно все урегулировать заранее. Круто, короче!», — пишет Юля Н.

Другие справедливо задаются вопросом о том, как быть людям с несколькими картами. Либо что ему делать в случае смены телефонного номера.

«Да всё бы неплохо. Но как всегда не продумано. У человека могут быть несколько карт. И он даже не все их хочет работодателю показывать. Человек может внезапно поменять номер телефона. Уж зарплаты внезапно и неожиданно не начисляются, и есть время узнать, на какой счёт человек её получить хочет», — пишет Юрий Д.

Часть людей напугалась вероятностью использования подобного сервиса в мошеннических схемах при потере сим-карты. Кроме того, люди указали на сложности при использовании сервиса, с которыми могут столкнуться люди старшего поколения.

«Это в какую больную голову пришла эта мысль перечислять деньги по номеру телефона, а если его украли или сменили симку? А пенсионерам и так не удобно, то номер карточки забудет, т. е. код и что?», — написал Серёга.

Отдельные пользователи усмотрели в новом сервисе желание сотовых операторов заменить собой некоторые функции, предоставляемые банками.

«Эмитенты сим-карт («сотовые оперы») взялись отхватить у банков Глобальные функции «Зарплата», «Пенсия», «Пособия», поголовно охватывающие население территориального ареала обитания?», — пишет Иван П.

Нашлись и комментаторы, рассказавшие о вероятных трудностях, с которыми могут столкнуться люди труда. По их мнению, многие до сих пор не перешли с кнопочных телефонов на использование смартфонов.

«У многих и телефон с такой функцией не знаком. У меня в бригаде лишь у пятерых есть телефоны с большим экраном, остальные пользуются кнопочными, они надёжней. А если у человека два телефона, по какому зарплату начислять?», — пишет Максим А.

Напомним, 22 сентября стало известно, что некоторые российские банки приняли решение о запуске услуги, позволяющей осуществлять перевод заработной платы сотруднику по номеру телефона с использованием системы быстрых платежей.