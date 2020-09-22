Берн, 22 сентября 2020, 23:45 — REGNUM По мнению аналитиков швейцарского банка UBS, глобальный спрос на нефть продолжит расти, несмотря на повторное введение «коронавирусных» ограничений во многих странах мира, 22 сентября сообщает агентство Reuters.
Отметим, в настоящий момент нефть Brent оценивается примерно в $41,5 за баррель, нефть WTI — чуть дешевле $40 за баррель.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны в поисках вакцины — все новости»
Читайте также: Нефть начала восстановление после падения ниже $41 за баррель