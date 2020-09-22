Москва, , 23:17 — REGNUM Заявление руководителя Сбербанка Германа Грефа, выступившего против повышения налогов в России, вызвало обсуждение в сети. Граждане оставили свои комментарии 22 сентября в сервисе Яндекс.Новости.

Многие люди отнеслись к такому заявлению с недоверием. Граждане считают, что под нежеланием повышать налоги кроется попытка снизить расходы бюджета.

«Читаем между строк «выгоднее снизить расходы бюджета», то есть не индексировать ничего. Не думаю, что это значит снижение зарплат чиновников. Опять за счет народа будут выкручиваться», — заявил пользователь «ЙожЫк в нирване».

Некоторые пользователи указали на системную проблему. По их мнению, её всё никак не хотят замечать и решать.

«Проблема не в налогах, а в системе и возможностях. Дай человеку удочку и скажи: «Иди лови». И вот выходит человек к реке, а там млн. человек рыбачат и каждый спрашивает другого, а кто-нибудь видел, что кто-то поймал. Все плечами пожимают и нервничают, что надо как то отбить издержки, кормиться и платить налоги. Вот это и есть современная система», — написал Андрей Щ.

Часть людей предложила обратиться к опыту европейских стран. Они отметили, что в таких государствах присутствует повышенный налог на богатых граждан и практически его отсутствие для бедных слоёв населения.

«Надо сделать как в Европе. Освободить от налогов зарплаты низкие. А для богатых поднять не на 1−2, а на 5% налог. Почему-то в Европе тоже упало производство из-за пандемии, но там никто не говорит о снижении налогов», — написала Ольга С.

Нашлись и те граждане, которые уловили в словах главы Сбербанка нежелание его самого платить повышенные налоги. По их мнению, повышение должно коснуться только богатых слоёв и крупный бизнес, а не обычное население.

«Простой народ это не коснется. Я таких не знаю, которые зарабатывают больше 5 млн в год», — написал пользователь под псевдонимом «Имя Фамилия».

Напомним, 22 сентября глава Сбербанка Герман Греф заявил, что не поддерживает какие-либо меры по повышению налогов в Российской Федерации.