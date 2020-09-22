Мурманск, , 20:24 — REGNUM 2,4 млн рублей выделили мурманские власти на строительство одной остановки общественного транспорта.

По данным, опубликованным на сайте госзакупок, остановочный комплекс у Семеновского озера будет оснащен теплым антискользящим полом и доступом к Wi-Fi. Кроме того, на остановке будет установлено информационное табло и камеры видеонаблюдения.

Как сообщало ИА REGNUM, жителям Архангельска на остановках общественного транспорта предлагают пройти тест на усталость.