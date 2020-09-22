Кострома, , 20:09 — REGNUM Костромских перевозчиков уличили в систематических нарушениях расписания. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Нарекания у властей вызывала работа общественного транспорта по 12 автобусным маршрутам.

Автобус в Костроме Gradkostroma.ru

После проверки, проведённой Управлением городского пассажирского транспорта в сентябре, выяснилось, что водители автобусов под номерами 4, 7, 10, 15, 23, 38, 42, 49, 56, 57, 66 и 99 «забывают» выходить на линию в вечернее время и выполняют далеко не все рейсы.

Основной причиной происходящего перевозчики называют нехватку водителей, штат которых в Костроме не доукомплектован примерно на 30%. Водители и кондукторы уезжают работать в соседние регионы, где стоимость проезда в общественном транспорте выше, и заработать можно больше.

Ранее на еженедельном совещании в администрации региона 21 сентября работу общественного транспорта критиковал губернатор региона Сергей Ситников. По его мнению, «ситуации со срывами рейсов недопустимы, и если люди не в состоянии работать, то надо с ними прощаться».

В октябре 2020 года перевозчиков вызовут на заседание городской межведомственной транспортной комиссии, где будут решать вопрос о «целесообразности их работы» на маршрутах.

Отметим, что проблема с нерегулярным курсированием общественного транспорта в Костроме не нова и обсуждается на протяжении нескольких лет. Большинство городских маршрутов по муниципальным контрактам обслуживают частные организации.

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