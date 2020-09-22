Бишкек, , 19:44 — REGNUM «Киргизия готова к дальнейшему углублению сотрудничества с Россией в сфере энергетики», — заявил вице-премьер-министр Эркин Асрандиев на брифинге по итогам 22-го заседания межправительственной киргизско-российской комиссии, состоявшегося в Бишкеке сегодня, 22 сентября.

По словам высокопоставленного чиновника, в частности, стороны договорились о кооперации с российской «Интер РАО» в деле реализации проекта по созданию в республике единого биллингового центра.

Он также отметил, что участники встречи обсудили возможность развития базальтокомпозитной индустрии Киргизии за счет предоставления российской стороной соответствующих технологий.

«Росгеология» выразила готовность к выполнению сервисных работ в сфере изучения недр и производства геологических работ на территории республики», — подытожил вице-премьер.