Бишкек, , 19:41 — REGNUM Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Киргизии временно запретила поставки живых птиц, мяса птицы и яиц из восьми районов Северо-Казахстанской области Казахстана, пишет «Кабар».

Также ограничения на ввоз введены в отношении яичного порошка и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, пернатой дичи, кормов и кормовых добавок из птицы или растительного происхождения.

В черный список вошли Тимирязевский, Жамбылский, Кызылжарский, Тайыншинский и Петропавловский районы, а также районы Шал акына, имени Мусрепова и имени Жумабаева.

ИА REGNUM напоминает, что в середине сентября 2020 года в семи районах Северо-Казахстанской области Казахстана зарегистрированы многочисленные случаи падежа домашней птицы в результате птичьего гриппа.