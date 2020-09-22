Нью-Йорк, США, , 19:29 — REGNUM Восстановление глобальной экономики после пандемии коронавируса займёт немало времени. Об этом заявил 22 сентября президент России Владимир Путин, выступая на 75-й сессии Генассамблеи ООН.

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«Экспертам ещё только предстоит оценить масштаб связанного с эпидемией социально-экономического шока, все его отдалённые последствия, но уже сейчас очевидно, что восстанавливать глобальную экономику предстоит долго, очень долго», — сказал российский лидер.

При этом, по мнению Путина, далеко не всегда будут работать уже опробованные прежде антикризисные меры. «Потребуются новые нестандартные решения, и выработать их мы можем только вместе», — подчеркнул он.