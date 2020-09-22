Бишкек, , 18:42 — REGNUM Участники состоявшегося в Бишкеке заседания межправительственной киргизско-российской комиссии обсудили вопросы, касающиеся увеличении количества регулярных авиарейсов между Россией и Киргизией. Об этом на брифинге заявил вице-премьер-министр Эркин Асрандиев.

По словам высокопоставленного чиновника, авиасообщение между странами, приостановленное на несколько месяцев из-за пандемии коронавируса, возобновлено с 21 сентября.

В свою очередь заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук сообщил, что рейсы будут осуществляться пока один раз в неделю авиакомпаниями «Аэрофлот» и «Авиатраффик».

"Увеличивать частоту полетов можно будет по мере улучшения эпидемиологической ситуации», — подытожил российский вице-премьер.