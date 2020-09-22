Москва, , 18:00 — REGNUM Основной лейтмотив мировой ситуации с нефтью — неуклонно падают объемы ее добычи. Об этом 22 сентября ИА REGNUM заявил кандидат экономических наук Роман Лавник. «Причин для этого несколько. Во-первых, в мире снижается объем потребления нефти и нефтепродуктов, то есть фактический спрос. Из-за пандемии и закрытия границ значительно сократились перевозки грузов и пассажиров. Кроме того, происходит замещение невозобновляемых ресурсов (таких как нефть) ресурсами возобновляемыми (электроэнергия, атомная, солнечная энергия и т. п.)», — отметил эксперт.

Но, по его словам, даже снижение объемов добычи не спасает от падения цен на нефть. «Если и происходит скачок ее стоимости, то тут речь скорее идет о каких-то спекулятивных моментах. А потому этот прирост временный. Фундаментальных факторов для роста спроса, а значит и цены, до сих пор не наблюдается. Ситуация будет более-менее стабильной в том случае, если участники ОПЕК будут выполнять достигнутые договоренности касаемо объемов добычи. Но уверенности в том, что такие закрепленные обещания будут выполняться, нет», — пояснил Лавник.

Он обратил внимание, что сейчас у каждой страны по-своему сложная экономическая ситуация и каждая страна будет стремиться ее улучшить, причем разными способами, в том числе и прибегая к нарушению определенных договоренностей с другими странами.

«Перспективы и для BRENT, и для WTI примерно одинаковы. Эксперты едины в одном мнении: выше $40 за баррель нефть до конца года уже точно не поднимется. Цена упадет. А вот насколько — тут мнения разнятся. Одни склоняются к тому, что все же стоимость будет колебаться в районе сегодняшних пределов. Другие склонны утверждать, что цены вернутся с августовским отметкам в пределах $35 за бочку. Нет оптимизма и по поводу URALS. Эталонные сорта сейчас просто никому не нужны. Слухи о второй волне COVID также поддерживают пессимистические настроения инвесторов. Также все вышеупомянутое сильно подкрепляется недавним прогнозом от British Petroleum, который всколыхнул и без того буйные головы аналитиков, так как в последние годы цифры в аналогичных обзорах были совершенно иными», — подчеркнул экономист.

По его мнению, для России такие цены на нефть пока еще можно считать комфортными: «Рубль дешевеет, но все же не скачками, а небольшими темпами. Но кроме цен на нефть курс подвержен сразу нескольким негативным факторам: осложнение геополитической ситуации и угроза новых санкций, риск второй волны пандемии и новых связанных с нею ограничений. Однако никакой конкретики пока по указанным негативным факторам нет, а потому точно спрогнозировать изменение курса рубля невозможно. Все будет зависеть от индивидуальных, возможно, даже спонтанных решений».