Москва, , 17:50 — REGNUM За последние 10 лет в России размер государственного финансирования системы ЖКХ уменьшился почти на 40%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 сентября заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов. Так он прокомментировал новость о том, что в РФ могут запретить взимать банковскую комиссию при оплате услуг ЖКХ.

«Действительно, здесь можно говорить о навязывании услуг. За ЖКХ и капремонт платят все жители нашей страны, и они вынуждены пользоваться банковской системой и платить комиссию. А учитывая тот факт, что больше половины российской банковской системы в той или иной степени контролируются Центральным банком, то уже давно возникает идея обернуть серую национализацию на пользу обществу, — сказал Комолов. — Хотя бы частично компенсировать издержки, которые общество несет в связи с неуемными аппетитами банковских монополий. Но нельзя забывать, что положение дел в ЖКХ и величиной тарифов являются куда более серьезной проблемой, чем комиссионные сборы, которые взимают банки».

Как подчеркнул Комолов, система ЖКХ в РФ изношена более чем на 50% и финансируется по остаточному принципу.

«В реальном выражении за последние 10 лет размер государственного финансирования системы ЖКХ уменьшился на 40%, — сказал Комолов. — Это, естественно, вместе с износом основных производственных мощностей означает рост расходов граждан на оплату ЖКУ. И компенсировать рост тарифов, которые всегда растут у нас быстрее инфляции, мизерной подачкой, которая на всю страну сэкономит 30 млрд рублей, это, конечно, несерьезный шаг».

Напомним, как сообщалось ранее, в РФ осенью 2020 года депутаты Госдумы могут принять законопроект, запрещающий взимать банковские комиссии при оплате услуг ЖКХ.