Нью-Йорк, США, , 17:39 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США стартовали и продолжают торги 22 сентября на Уолл-стрит в «зеленой зоне».

К настоящему моменту индекс Dow Jones вырос на 76,24 (0,28%), до 27 223,94 пункта, индекс S&P 500 вырос на 17,34 пункта (0,53%), до 3298,40 пункта, индекс Nasdaq вырос на 59,41 пункта (0,55%), до 10 838,21 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе торгов 21 сентября основные индексы Уолл-стрит просели на 2−3%, однако к концу сессии стали восстанавливаться и почти вышли из «красной зоны».

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