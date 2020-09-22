Ижевск, , 17:37 — REGNUM До конца 2020 года в Удмуртии в рамках национального проекта «Здравоохранение» будет создано 12 744 автоматизированных рабочих места для медицинских работников. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

«На создание единого цифрового контура в медицинских учреждениях Удмуртии в 2020 году предусмотрено 539,4 млн рублей. Эти средства направлены на развитие регионального центра обработки данных и создание информационной инфраструктуры медицинских организаций, включая фельдшерско-акушерские пункты (ФАП)», — отметил глава региона Александр Бречалов.

Во все медорганизации Удмуртии будут внедрены цифровые системы, которые объединятся в единый контур, где будут видны все анализы, назначения, прививки, плановые осмотры, мероприятия по диспансеризации, больничные листы.

В ведомстве напомнили, что в 2019 году в республике начали работу сервисы «Вызов врача на дом», «Запись для прохождения профилактических медицинских осмотров, диспансеризации». Сервисы доступны на едином портале Госуслуг в разделе «Мое здоровье».

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика» в Удмуртии завершили работы по строительству инфраструктуры для подключения высокоскоростного интернета в 280 социальных объектов, в число которых входят 92 школы. 1 октября доступ к интернету получат все объекты, включая фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), администрации муниципальных образований, пожарные посты.

Читайте также: Почти 100 школ Удмуртии получат доступ в интернет до конца года