, 17:21 — REGNUM Российские банки смогли извлечь большую прибыль за счет спекулятивных операций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 сентября заявил доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков. Так он прокомментировал новость о том, что банковский сектор в августе 2020 года увеличил свою чистую прибыль до 172 млрд рублей.

«Рост прибыли банковского сектора в августе 2020 года обусловлен несколькими факторами, — сказал Марков. — В первую очередь это высокая волатильность на валютных рынках и рост стоимости иностранной валюты по отношению к российскому рублю. Банки, занимавшиеся торговыми операциями на этом рынке и вложившие часть своих активов в иностранную валюту, получили прибыль за счет спекулятивных операций и положительной переоценки валютных активов. Лидерами в этом направлении выступил ряд крупных российских банков».

Другой важный фактор, который позволил многим банкам увеличить свою прибыль, это получение комиссионного и процентного дохода за счет активизации деловой активности хозяйствующих субъектов. Последние стремятся наверстать упущенное за время карантина, связанного с пандемией коронавируса.

«После снятия введенных ограничений большинство из них возобновили свою деятельность, — сказал Марков. — Это привело не только к росту оборотов, что дало банкам дополнительный комиссионный доход, но и к увеличению объемов кредитования. Кроме того, многие заемщики начали возвращать ранее взятые кредиты, что привело к росту процентного дохода банков».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация, что Сбербанк пока не планирует вводить комиссию на обслуживание счетов в евро.