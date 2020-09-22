Москва, , 16:59 — REGNUM Экономический спад и потеря населением доходов ограничивают спрос на новое жилье. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 сентября заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Алиев Аяз Аладдин оглы. Так он прокомментировал версию о том, что в России рост стоимости жилья в новостройках по итогам 2020 года может составить от 12 до 15%.

«Не считаю, что цены могут вырастить на 12−15%. Экономический спад, потеря доходов населением, ограничения снижают спрос. Соответственно цены если не падают, но точно не сильно вырастут. Возможно, отложенный спрос, а также господдержка в части льготной ипотеки скорректируют ситуацию, и спрос вернется на прежний уровень, но все же до конца года такой рост цен сложно представить, — сказал эксперт. — Также низкий уровень ключевой ставки способствует выводу денег с банковских счетов и частичное инвестирование в недвижимость».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие месяцы 2020 года увеличение цен на жилье в новостройках уже составило около 8%.