Ижевск, , 16:59 — REGNUM Госсовет Удмуртии на сессии 22 сентября одобрил изменения в бюджет республики на 2020 год. Согласно внесенным изменениям дефицит бюджета увеличился до 12,18 млрд рублей или до 11,99% от расходной части.

Так, доходы бюджета республики увеличатся на 2,67 млрд рублей, из которых 2,34 млрд рублей — безвозмездные поступления из федерального бюджета. Расходная часть увеличена на 7,62 млрд рублей, из них 2,07 млрд рублей направят на содержание органов власти, 1,5 млрд рублей — на медицинское обслуживание неработающего населения, 1,41 млрд рублей — на меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан, 1,27 млрд рублей — на строительство и капитальный ремонт социальных объектов.

Общий объем доходной части запланирован в размере 89,36 млрд рублей, расходной — 101,54 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета в Удмуртию по итогам 8 месяцев 2020 года составил 19,9 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем поступлений увеличился на 77,7%. Только на сбалансированность бюджета республика получила 3,8 млрд рублей. Однако, как говорил ранее глава республики Александр Бречалов, поступившие из федерального бюджета на данный момент дополнительные дотации не перекрывают объем выпадающих доходов. Прогнозируется, что недополучение составит как минимум 12 млрд рублей.

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