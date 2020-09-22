Москва, , 16:57 — REGNUM Министерство финансов России на аукционах 23 сентября намерено разместить облигации федерального займа (ОФЗ) двух выпусков, сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, Минфин предложит инвесторам ОФЗ с переменным купонным доходом серии №29 015 с датой погашения 18 октября 2028 года в объёме остатков, доступных для размещения.

Также ведомство предложит ОФЗ с постоянным купонным доходом серии №26 234 с погашением 16 июля 2025 года в объёме 20 миллиардов рублей.

Отмечается, что объём удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из спроса и размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.

Напомним, в III квартале 2020 года Минфин намерен разместить ОФЗ в общей сложности на один триллион рублей. На текущий момент ведомство разместило ценные бумаги почти на 943 млрд рублей, выполнив квартальный план на 94%.