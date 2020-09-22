Москва, , 16:55 — REGNUM Пандемия коронавируса показала технологическую отсталость России, несмотря на все заявления про цифровизацию процессов, в том числе и в промышленности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 сентября заявил доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Каленов.

«В технологическом развитии мы остаемся на уровне середины прошлого века., — сказал Каленов. — Большинство производств — это технологии третьего-четвертого уклада, и попытки совмещения их с цифровизацией ни к чему хорошему привести не могут. Для того чтобы исправить ситуацию, необходимо в корне поменять мышление с экстраполяционного на стратегическое. Нужно быть готовым к постоянным изменениям, неожиданным и неуправляемым процессам. Развитие отраслей обрабатывающей промышленности должно стать приоритетным направлением индустриальной политики. Нашей стране крайне важно слезть с нефтяной иглы, потому что этот путь заведет нас в тупик».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Каленов заявил, что Россия располагает хорошей сырьевой базой для развития промышленности, но она не сможет ее правильно использовать, если не будет уделять должного внимания развитию образования.

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