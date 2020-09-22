Москва, 22 сентября 2020, 16:55 — REGNUM Пандемия коронавируса показала технологическую отсталость России, несмотря на все заявления про цифровизацию процессов, в том числе и в промышленности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 сентября заявил доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Каленов.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Каленов заявил, что Россия располагает хорошей сырьевой базой для развития промышленности, но она не сможет ее правильно использовать, если не будет уделять должного внимания развитию образования.
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