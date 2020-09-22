22 сентября 2020 | Время чтения 3 мин

Виктор Касьянов, , 17:45 — REGNUM Оценка текущей ситуации на финансовом рынке

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

Неделя с 11 по 18 сентября была не очень удачной для инвесторов в американские и европейские акции. Позитивные настроения перед заседанием ФРС США сменились разочарованием. Индексы NASDAQ и S&P 500 потеряли в пределах 1%, европейский STOXX 600 не изменился. Китайский Shanghai Composite, напротив, прибавил 2,3%. Российский рынок акций показал разнонаправленную динамику, закрывшись в плюсе по основным индексам. Однако некоторые акции подверглись объемным распродажам: акции Татнефти упали на 5,5%, а Полиметалла — на 8,7%.

Нефтяной рынок резко поменял траекторию. Провал нефтяных цен на возобновлении добычи в Ливии не получил продолжения. Фьючерсы взлетели после ультимативного заявления министра энергетики Саудовской Аравии в адрес «нефтяных спекулянтов». Несмотря на ралли в нефти, рубль снизился к ведущим валютам после заявлений Джерома Пауэлла.

Риторика Главы Банка России также не понравилась инвесторам. Рост единой европейской валюты остановился на фоне бегства инвесторов в доллар после заседания ФРС США и новой вспышки коронавируса в отдельных странах Евросоюза. Цены госбумаг продолжили сползание после заседания Банка России в пятницу на фоне высоких ставок денежного рынка. Участники рынка отметили исчезновение «голубиной» риторики у Эльвиры Набиуллиной.

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Эльвира Набиуллина Дарья Драй © ИА REGNUM

Факторы, которые повлияли на ситуацию

Председатель ФРС США, как и на прошлом заседании по ключевой ставке, указал на высокую степень неопределенности в американской экономике. Заявления Пауэлла традиционно расстраивают инвесторов. Председатель ФРС не менее 10 раз сказал, что у центробанка есть «мощный» новый план в отношении монетарной политики для возвращения США к полной занятости и разогрева инфляции выше 2%. Однако участники рынков перестали верить словам и начали сомневаться в «могуществе» регулятора. На этом фоне особо выделяется оптимизм в отношении китайских активов.

Статистика подтверждает быстрое восстановление экономики Китая. Вышедший в понедельник индекс промпроизводства (+5,6% г/г), а также динамика розничных продаж (+0,5% г/г) на пол процента превысили ожидания экспертов. Привлекательности китайских акций добавляет устойчивая тенденция укрепления юаня. Китайская валюта прибавила более 5% с мая 2020 года. Российский рынок пытается повторить успех восточного соседа, но устойчивого тренда сформировать не получается. Статистика показывает, что отток из глобальных фондов, инвестирующих в Россию, ускоряется.

Неприятным сюрпризом для держателей акций нефтяников, металлургов и производителей удобрений (60% капитализации российского фондового рынка) стали инициативы Минфина по повышению НДПИ и отмене налоговых льгот. Предварительные расчеты показывают, что озвученное фискальное ужесточение пока не сильно ухудшит мультипликаторы компаний, но все понимают, что в текущих реалиях стоит только начать.

Министерство финансов РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Прогноз по курсу доллара и евро

На предстоящей неделе напряжение, связанное с санкционными рисками инвестиций в российские активы, сохранится. Экстренный саммит Евросоюза, намеченный на 24 сентября, наверняка добавит волатильности. Негатив может усилиться после встречи РСПП и первого вице-премьера Андрея Белоусова. Рассчитывать на позитивную динамику российской валюты в текущих условиях не приходится. Долгосрочный тренд на ослабление рубля с целью на уровне 80 руб. за доллар не ослабевает. Наиболее вероятно скорое пробитие коридора 74,50−76,50 долл./руб. и выход к уровню 77,0 рублей за доллар. Евро при текущих настроениях может немного ослабнуть и вернуться к уровню 1,17 к доллару, что позволяет прогнозировать стабильный курс 90,00 рублей за евро.